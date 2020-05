Le 26 mai 2003, Roger Federer débarque Porte d’Auteuil dans la peau de l’un des favoris au titre. Le Suisse, qui n’a pas encore 22 ans, reste sur un titre à Munich et une finale à Rome. Pourtant, son entrée en lice face à Luis Horna, modeste 88e mondial, va virer au cauchemar. Pas moins de 82 fautes directes en trois sets et une défaite 7-6(6), 6-2, 7-6(3), le Bâlois quitte Paris avec une très grosse désillusion. Un traumatisme qui va lui permettre de revoir son approche d’un tournoi du Grand Chelem. Un mois plus tard, il soulèvera son premier trophée du Grand Chelem à Wimbledon…