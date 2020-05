Fabio Fognini s’est invité au débat autour du GOAT. Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, l’Italien s’est confié sur Novak Djokovic dont il est un ami proche. « Djokovic et moi nous nous connaissons depuis que nous avons 14 ans et il était déjà évident qu’il ferait de grandes choses, a confié le Transalpin. Il avait déjà un caractère de fer. Nous nous parlons assez souvent. Dans les membres du Big 3, c’est lui qui peut le plus dominer. Je pense qu’il peut battre le record de Federer (20 titres du Grand Chelem). »

Le Serbe a obtenu son 17e titre du Grand Chelem en janvier dernier lorsqu’il a remporté son huitième titre à l’Open d’Australie. Depuis Wimbledon 2018, le numéro 1 mondial a remporté cinq des sept tournois Majeurs. Autant dire qu’il est plus que jamais dans la course au record des titres en Grand Chelem et qu’il a su refaire son retard sur Rafael Nadal (19) et Roger Federer (20). Sur la même période, l’Espagnol en a gagné deux et le Suisse aucun.