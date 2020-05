Rafael Nadal s’est confié par vidéo à José Luis Clerc d’ESPN. Un entretien où l’Espagnol est interrogé sur les secrets de la réussite exceptionnelle du Big 3 depuis plus de 15 ans. Le Majorquin a donné un élément de réponse : « On peut parler des aspects techniques, mais la chose la plus importante est l’amour du tennis que nous ressentons tous les trois. Nous rassemblons une condition indispensable pour être là où nous en sommes aujourd’hui, à savoir la capacité à s’adapter, à surmonter les difficultés et à s’améliorer en permanence. Les grands du sport partagent toujours l’énorme passion pour ce sport et qui les fait s’améliorer sans cesse. Avec ça et les bonnes personnes autour de nous, nous avons trouvé le moyen de toujours nous améliorer. »

« Il n’y a pas meilleur objectif dans la vie que de s’améliorer »

Une clé de la réussite qu’il a également développé le concernant : « Je n’aurais jamais imaginé, à presque 34 ans, être là où j’en suis. Si tu ne t’améliores pas, tu t’ennuies. Il faut chercher la motivation. Et la meilleure motivation possible, c’est de rechercher les améliorations et des illusions au quotidien. Au fil des années, certaines choses se perdent en cours de route. La véritable illusion est de continuer à progresser. Aller à l’entraînement sans but est ennuyeux. Il n’y a pas meilleur objectif dans la vie que de s’améliorer.«