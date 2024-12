Pourtant auteur d’une très belle saison 2024 avec quatre finales, dont une en Masters 1000, pour deux titres ainsi qu’une 14e place mondiale, Ugo Humbert, dans une récente inter­view accordée a Eurosport, a fait part d’une certaine décep­tion par rapport aux objec­tifs qu’il s’était initia­le­ment fixé.

« Je m’étais donné beau­coup d’ob­jec­tifs de résul­tats : gagner un gros titre, donc un 500 ou un 1000. Faire mon meilleur résultat en Grand Chelem aussi. J’ai bien commencé la saison, au point d’être dans le top 10 à la Race donc je m’étais mis comme objectif de finir au Masters. C’est quelque chose que je n’ai pas du tout bien géré. Après Monte‐Carlo, j’étais encore dans les temps mais je ne me prépa­rais plus pareil. Ce n’est pas la même dyna­mique, tu regardes les clas­se­ments, tu regardes les résul­tats des gars, tu arrives sur les 30, tu es un peu plus nerveux. Donc je pense que je me suis un peu cramé là‐dedans. Dans la tête, ça ne m’a pas fait du bien. »