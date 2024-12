Invité à revenir sur la retraite de Rafael Nadal dans les colonnes d’Eurosport, l’an­cien 4e mondial, Tim Henman, a estimé que le cham­pion espa­gnol avait fait le bon choix.

« Vu de l’ex­té­rieur, je pense que c’était le bon moment. Il a donné telle­ment à ce sport. Ce sport lui demande telle­ment d’ef­forts, physi­que­ment et menta­le­ment. Et je ne sais pas si son corps aurait pu le supporter plus long­temps. Je pense donc que c’était le bon moment pour se retirer et donner à Rafa le temps de réflé­chir aux incroyables réali­sa­tions qu’il a accom­plies dans ce sport. »