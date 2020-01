L’ATP ne lésine sur rien pour médiatiser au mieux l’ATP Cup. Et comme l’ATP est l’association qui gère les joueurs, toutes les apparitoins sont comprises finalement dans le « deal ».

Du coup, beaucoup de contenus « inside » et « off ». Après comme les Australiens qui organisent ont aussi certaines limites, ils ont oubliés de préciser à la « Monf » et Benoit Paire que leur drapeau était dans le mauvais sens. On va pas parler couac mais juste d’une erreur d’aiguillage.