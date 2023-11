Particulièrement agacé après sa victoire contre Hurkacz, alors qu’il était encore dans l’in­cer­ti­tude, le Serbe, fina­le­ment qualifié pour le dernier carré du Masters grâce à la victoire de Jannik Sinner contre Holger Rune, avait le sourire avant son entraî­ne­ment du jour.

Le Serbe a tapé dans les mains de fans venus en nombre pour le voir taper la balle.

Non, Nole n’a pas tout le public turi­nois à dos !

Novak Djokovic arrives prac­tice before his semi­final tomorrow. His opponent will be known in the next couple of hours. pic.twitter.com/86wA023PyC