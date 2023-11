Édouard Roger‐Vasselin et son parte­naire de double Santiago Gonzalez ont battu les numéro 1 et 2 mondiaux, Austin Krajicek et Ivan Dodig, pour se quali­fier dans le dernier carré du Masters en double.

En repos avant de tenter d’aller cher­cher une deuxième finale dans ce tournoi après 2020, le Français nous plonge dans les coulisses du pres­ti­gieux tournoi de fin d’année, qui se déroule depuis 2021 à Turin en Italie.

Entretien, à Turin, avec Édouard Roger-Vasselin, qualifié en demi-finales des ATP Finals en double.



« On se sent privi­légié. On a une voiture pour aller n’im­porte où, quand on veut, pour notre équipe égale­ment. C’est vrai­ment pratique car chacun peut gérer comme il veut son plan­ning. Sur place, les joueurs de simple ont chacun leur vestiaire avec leur affiche. Nous, modestes joueurs de double, nous avons un vestiaire pour trois équipes. Mais comme on joue un jour sur deux, on a souvent les vestiaire que pour nous. On a aussi le droit à des atten­tions, des petits cadeaux tous les jours. Alors, ce n’est pas le luxe mais ce sont des petites atten­tions person­nelles qui sont toujours sympas. Nos épouses ont aussi leurs petits cadeaux et quand ma femme est heureuse, cela annonce une belle semaine », a déclaré en souriant celui qui fêtera ses 40 ans le 28 novembre prochain.