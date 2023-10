Un peu plus d’un mois après sa condam­na­tion à 4 ans de suspen­sion, soit une inter­dic­tion d’exercer son métier jusqu’au 6 octobre 2026, Simona Halep n’a pas l’air résigné pour autant.

En effet, la joueuse roumaine, qui décla­rait vouloir faire appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport, est apparue ce lundi matin à l’en­traî­ne­ment dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Et si l’an­cienne numéro une mondiale n’a accom­pagné cette publi­ca­tion d’aucun commen­taire, les images et la musique « Never Give Up » parlent pour elle.