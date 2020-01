Avant de débuter l’ATP Cup samedi face à la Croatie, Dominic Thiem et ses partenaires ont profité d’un moment de repos pour effectuer un plongeon du côté de Bondi Beach à Sydney. Enfin, dans une piscine.

A great morning for 🇦🇹 #TeamAustria down at Bondi Beach … until someone gets pushed in the pool ! 🙈 @ThiemDomi #ATPCup | #Sydney pic.twitter.com/PpKCQ8m2H9

