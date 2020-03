Comme vous le savez, nous avons été convié à l’inauguration de la Rafa Nadal Academy au Koweit. Nous avons dans le dernier numéro de We Love Tennis Magazine résumé ce voyage qui a été instructif d’autant que Rafael Nadal, sans le dire vraiment, a laissé entendre que ce serait peut-être un de ses futurs camps de base : « Avec la qualité des prestations fournies ici au Koweit, on peut imaginer beaucoup de choses. Une académie est aussi un lieu où se déroulent des événements sportifs et il faut prendre le temps de définir avec précision ce nous pouvons faire dans ce domaine, notamment en terme de tournois. Après avoir visité la halle des courts couverts, je pense qu’il existe peu de sites de cette qualité dans le monde à avoir la capacité d’accueillir des champions, des équipes nationales, des teams pour se préparer à une nouvelle saison ou faire une étape centrée sur une entraînement spécifique au cour de l’année. »

On a bien compris que Si Rafael Nadal ne l’affirmait pas, il compte bien venir à des périodes précises au Koweit pour s’entraîner surtout si le calendrier de ses tournois le favorise.