Nous avions rencontré longuement Jo-Wilfried Tsonga dans le cadre de notre numéro 74 de We Love Tennis Magazine. Plusieurs sujets avaient été abordés et nous nous étions aussi permis de lui poser une question sur son après carrière. Jo nous avait apporté une réponse limpide sachant qu’il est le joueur français en activité qui est impliqué dans le plus de projets autour du tennis.



« Mon idée est de rester dans le tennis, de jouer un vrai rôle à travers l’ensemble de mes fonctions, que ce soit à l’Open Parc, l’Open 13, ou la All In Academy. Je ne me vois pas partir longtemps loin de chez moi pour suivre un joueur en particulier. En revanche, je veux m’impliquer, comprendre, partager mon expérience. Comme tout ce que je fais dans la vie, j’ai de l’ambition. Le tennis fera donc toujours partie de ma vie, mais j’ai aussi d’autres idées dans d’autres domaines. »