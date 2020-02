Dans notre numéro 74 de WeLoveTennis Magazine, nous avons rencontré Lucas Pouille lors de sa présentation avec son nouvel équipementier Le Coq Sportif. Nous l’avons interrogé sur son rapport aux réseaux sociaux et les dangers que cela peut représenter pour un joueur professionnel : « Aujourd’hui, les joueurs sont abordables. N’importe qui peut nous contacter directement, commenter nos photos, nos vidéos, nos stories, nous lancer des insultes. Combien de fois les sportifs publient les insultes qu’ils reçoivent ! Je fais partie de la première génération à être née avec le portable et les réseaux sociaux, mais il faut réussir à s’en détacher, à faire abstraction. Ce n’est pas facile, car prendre le portable et « checker » ses réseaux peut parfois être un réflexe. Il faut accepter de ne pas lire les choses, et si on les lit, ne pas être pollué par ça. C’est sûr qu’il y a vingt ans, cela n’existait pas. »

Alors est-ce plus difficile qu’il y a vingt ans ? « Je pense que oui… Il y a vingt ans, quand on perdait au premier tour à l’autre bout du monde, à part lire le journal, le lendemain il ne se passait rien. Là, tout est commenté à la seconde près, voire pendant le match. C’est totalement différent. »

Crédit photo : Le Coq Sportif