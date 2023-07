Invité à s’ex­primer sur le futur Big 3 incarné par Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Holger Rune, Andreas Seppi, ancien 18e mondial et retraité depuis quelques mois, a estimé que les deux premiers avaient quand même une longueur d’avance sur le Danois.

« Jannik a un jeu très puis­sant, il joue près de la ligne et il est très rapide. Jannik a la meilleure chance de cette nouvelle géné­ra­tion de mettre Alcaraz sous pres­sion. Je pense que physi­que­ment, il est encore un peu en retrait, mais si vous lui donnez encore quelques années, il peut sûre­ment gagner un ou plusieurs titres du Grand Chelem. Alcaraz est déjà un joueur complet, il fait tout bien, il se déplace bien, donc ça va être inté­res­sant. Je dirais que Sinner et Alcaraz, et ce n’est que mon avis, ont une longueur d’avance sur Rune. Mais peut‐être que je me trompe et que Rune sera celui qui obtiendra les meilleurs résul­tats parmi les trois. »