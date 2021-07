Blessée à Roland‐Garros, Ashleigh a expliqué qu’elle aurait pu au final ne pas jouer ce Wimbledon, qu’on lui avait sciem­ment caché des choses pour qu’elle reste posi­tive. Son succès devient dans ces circons­tances encore plus précieux : « Ce fut le moment le plus incroyable que j’ai vécu sur un court de tennis. Je ne pouvais pas le croire. J’ai travaillé très dur tout au long de ma carrière, avec mon équipe et avec les personnes qui comptent le plus pour moi, pour pouvoir atteindre mes objec­tifs et réaliser mes rêves. L’avoir fait aujourd’hui est abso­lu­ment irrem­pla­çable » a expliqué l’Australienne qui sera une préten­dante au titre à l’US Open en septembre à New‐York.