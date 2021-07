En confé­rence de presse après sa très convain­cante perfor­mance face à Anderson, le numéro mondial a « plai­santé » au sujet des glis­sades ». Nole n’est fina­le­ment pas très inquiet de la qualité des courts qui devraient s’amé­liorer au cours du tournoi : « J’ai eu quelques chutes dans les premier et deuxième matchs, peut‐être plus que je ne le souhai­te­rais. Je ne pense pas que ce soit à propos de la qualité des courts. De toute évidence, il a plu ces jours‐ci. Le premier jour, peut‐être le fait d’être joué en salle a accé­léré le problème de l’hu­mi­dité. Le constat c’est que je viens ici après avoir joué sur terre battue et les condi­tions sont complè­te­ment diffé­rentes. Au fur et à mesure que je progresse dans le tournoi, j’es­saierai de moins tomber, même si je le fais ça n’a pas d’im­por­tance de tomber si le résultat est encore la victoire (rires) ».