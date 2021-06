Comme prévu et annoncé lors du tirage au sort sur notre site, Jack Draper a donné un peu de fil à retordre à Novak Djokovic au premier tour de Wimbledon. Le Britannique de 19 ans s’est même permis de cueillir à froid le numéro 1 mondial avant de logi­que­ment rentrer de le rang.

Quart de fina­liste surprise au Queen’s où il a notam­ment battu Jannik Sinner et Alexander Bublik, Draper n’avait abso­lu­ment rien à perdre face au meilleur joueur de la planète et devant un public acquis à sa cause. Et malgré sept balles de break concé­dées, toutes sauvées, le Britannique s’empare de la première manche au nez et à la barbe du Serbe. 6 jeux à 4.

Il n’en fallait pas plus pour « énerver » ce dernier. Moins d’1h30 plus tard, le tableau d’af­fi­chage affiche un cinglant 4–6, 6–1, 6–2, 6–2. Le patron a remis de l’ordre sur le Centre Court et c’est malheu­reu­se­ment sans appel pour le jeune invité qui a un mal fou à retourner le service du dernier vain­queur de Roland‐Garros (25 aces au total).

Une victoire en quatre sets pour Novak Djokovic qui aura mis un petit set à véri­ta­ble­ment entrer dans son tournoi. Désormais, on souhaite bonne chance à ses futurs adversaires.