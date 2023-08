Ce n’est pas parce qu’il a pris sa retraite que Federer a délaissé son sport. Roger n’est jamais bien loin, et puisqu’il ne joue plus au tennis, il le regarde et prend place aux côtés des autres célé­brités, comme Kate Middleton, dans les gradins. Il est revenu, pour le New York Times, à sa première année sans jouer, au plaisir qu’il a pris à « simple­ment » regarder et surtout à la bonne ambiance qui règne dans la Royal Box de Wimbledon :

« L’an dernier, j’étais déjà sur le Centre Court pour la célé­bra­tion du cente­naire. C’était beau, mais doulou­reux car j’étais blessé. Je ne savais pas si j’allais pouvoir rejouer, donc c’était un moment très émou­vant. Mais cette année était tota­le­ment diffé­rente. Mon père m’a chuchoté : ‘N’aimerais-tu pas jouer au lieu de t’as­seoir et de regarder ?’ et je me suis dit : ‘Non. Je suis content de regarder et d’apprécier le jeu. C’était telle­ment amusant d’être assise à côté de la prin­cesse Catherine. Je la connais très bien. Elle est une passionnée de tennis et elle joue elle‐même. Parfois, nous devons faire atten­tion de ne pas trop parler. Vous pouvez parler, puis c’est super calme, et ensuite vous devez applaudir. »