Caroline est dans un très bon « mood » comme l’on dit. Son « nouveau » jeu sur gazon fait des étin­celles d’au­tant qu’elle s’ap­puie sur un service de très grande qualité que ce soit sur sa première ou sa seconde balle.

Hier, il l’a beau­coup aidé dans les temps chauds et notam­ment dans le tie‐break du premier set. Heureuse d’être en 8ème de finale, la Lyonnaise ne veut pas brûler les étapes et ne pas se projeter plus loin que son duel face à Marie Bouzkova (66ème).

« Je ne veux pas me projeter. Il reste encore du chemin. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ce matin par exemple, physi­que­ment cela allait très bien et au final, cela ne s’est pas passé aussi aisé­ment que je l’avais prévu. Mais c’est pas si mal car cela m’ap­prend à gérer au jour le jour. Maintenant je suis en 8ème de finale. J’ai l’im­pres­sion qu’il y a encore un immeuble à gravir »