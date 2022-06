Un an presque jour pour jour après son abandon au premier tour, Serena Williams s’est inclinée pour son grand retour à Wimbledon. La faute à la talen­tueuse fran­çaise Harmony Tan, plus douée pour varier les effets que pour enfoncer son adver­saire. De son côté, l’Américaine, toujours autant animée par la compé­ti­tion, est passée à rien de l’emporter mais le manque de compé­ti­tion s’est fait cruel­le­ment sentir.

Clairement pas dans le rythme lors d’un premier set où elle a accu­mulé les fautes directes, l’Américaine a ensuite clai­re­ment passé la vitesse supé­rieure en glanant la deuxième manche sur le score sans appel de 6 jeux à 1.

Devant dès le début de l’ul­time set grâce notam­ment à une première balle qui fonc­tionne toujours aussi bien, la femme aux 23 titres du Grand Chelem a vu la Tricolore revenir à sa hauteur après un sixième jeu tota­le­ment manqué. Avant de reprendre son bien sur un point fou et de lever les bras au ciel pour servir pour le match.

Sauf qu’être absente aussi long­temps des courts se paie cash. Incapable de conclure, Serena voit son adver­saire revenir à sa hauteur et même se procurer une balle de match sur le service de l’Américaine à 6–5. Une balle sauvée avec toute la rage de celle qu’on consi­dère logi­que­ment comme la plus grande joueuse de tous les temps.

Et c’est après un jeu décisif d’abord ronde­ment mené (4–0), avant de s’écrouler (7–10), que Serena Williams s’in­cline après une grande bataille autant physique que psycho­lo­gique de 3h11 de jeu : 5–7, 6–1, 6–7. C’est sans aucune doute la plus belle victoire de la carrière

Harmony Tan, malgré des circons­tances parti­cu­lières, remporte sans aucun doute la plus belle victoire de sa carrière, sur l’un des plus beaux courts du monde et face à une légende du jeu. Elle devra gérer le retour à la réalité, ce jeudi au deuxième tour, face à la plus modeste joueuse espa­gnole, Sorribes Tormo, sur un court certai­ne­ment moins prestigieux.