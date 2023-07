Vainqueur à Wimbledon contre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz affiche un deuxième titre de Grand Chelem à son palmarès avant ses 21 ans. Après des pres­ta­tions aussi impres­sion­nantes à un si jeune âge, une ques­tion se pose : jusqu’où ira‐t‐il et combien de titre peut‐il remporter ? Mats Wilander a lancé les paris via Eurosport.

« On a vu suffi­sam­ment de choses d’Alcaraz sur ce Wimbledon pour dire, déjà, qu’il apprend très vite. Il s’est adapté à la surface la plus compli­quée de notre sport de manière très rapide, en trois semaines ou presque. S’il est en bonne santé, qu’il joue ce type de tennis, il ne fera que s’amé­liorer. Je lui prédis entre 10 et 15 titres en Grand Chelems en étant réaliste. Mais même s’il termine à cinq ou six, il est trop impor­tant pour notre sport pour compter dès maintenant. »