Au micro d’Eurosport UK après la victoire de Carlos Alcaraz au premier tour de Wimbledon contre Jérémy Chardy, Mats Wilander a fait une véri­table décla­ra­tion d’amour au numéro 1 mondial.

« Il est déjà si facile à aimer quand il n’a pas de raquette avec lui. Puis quand vous lui mettez une raquette dans la main, il commence à bouger et vous entendez la foule. Je n’ai jamais vu un joueur de tennis qui suscite autant de réac­tions de la part du public pendant un point que Carlos Alcaraz. Bien sûr, Roger Federer faisait parfois des twee­ners excep­tion­nels ou d’autres choses, mais Alcaraz est telle­ment engagé. Il joue telle­ment de points incroyables que vous ne voyez pas d’autres joueurs jouer comme lui. Il est capable de défendre et de frapper la balle plus fort que n’im­porte qui d’autre. Il joue intel­li­gem­ment, il sourit pendant les matches. Je l’adore, il est telle­ment impor­tant pour notre sport. »