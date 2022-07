Forcément triste et très déçu au moment d’an­noncer son forfait en confé­rence de presse, jeudi en début de soirée, Rafael Nadal n’avait fina­le­ment qu’une hâte : rebondir au plus vite. Il a établi un petit calen­drier pour les semaines à venir avec une date de reprise en tête : le Masters 1000 du Canada, disputé cette année à Montréal dans tout juste un mois (du 8 au 14 août).

« J’avais des problèmes aux abdo­mi­naux depuis une semaine, mais les choses étaient plus ou moins sous contrôle. Ça a empiré mercredi. J’ai fait des tests pour voir comment les choses évoluaient, mais ce que j’ai eu est devenu plus gros. Ça va me prendre entre trois ou quatre semaines pour récu­pérer. Mais je devrais être capable de m’en­traîner du fond de court dans une semaine. J’espère pouvoir respecter le programme que j’ai établi pour le reste de l’été », a expliqué le Majorquin, déjà tourné vers son grand objectif de cette fin de saison : l’US Open où il tentera d’aller cher­cher un 5e titre.