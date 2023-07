Qualifiée pour sa deuxième demi‐finale d’af­filée à Wimbledon après sa superbe victoire face à la tenante du titre, Elena Rybakina, ce mercredi, Ons Jabeur, toujours aussi pétillante sur le court comme en dehors, n’a pas pu se retenir se faire une petite blague à propos de sa finale perdue en 2022 face à cette même joueuse kazakhe.

« J’aimerais bien échanger ce match contre la finale de l’année dernière (rires). Je suis vrai­ment contente de moi et de mon match. J’ai crié, je me suis mise en colère, puis je me suis calmée et recon­cen­trée, et j’es­père que je pourrai conti­nuer à gérer mes émotions comme ça pour les prochains matchs », a déclaré la Tunisienne qui affron­tera la Biélorusse Aryna Sabalenka pour une vraie oppo­si­tion de style en demi‐finales.