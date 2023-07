Battue par cette même Elena Rybakina en finale de l’édi­tion 2022 de Wimbledon, Ons Jabeur avait visi­ble­ment à coeur de prendre sa revanche ce mercredi pour le compte des quarts de finale. Et c’est exac­te­ment ce qu’elle a fait.

Si la Tunisienne avait déclaré après sa victoire sèche face à Petra Kvitova au tour précé­dent qu’elle s’ef­for­çait de sourire le plus possible sur un court de tennis, c’est avec un visage extrê­me­ment fermé et déter­miné qu’elle a abordé cette rencontre.

Une atti­tude qui ne lui a pas permis de remporter le premier set alors qu’elle était pour­tant la meilleure joueuse, statis­tiques à l’appui : 12 points gagnants pour 8 fautes directes contre 6 coups gagnants pour 7 fautes directes pour la Kazakhe.

Logiquement frus­trée, Ons ne s’avouait pas vaincue pour autant et repar­tait au combat en s’of­frant trois balles de break d’en­trée de deuxième manche, toutes remar­qua­ble­ment écar­tées par Rybakina, avant que ce soit à elle d’en sauver trois égale­ment. Elle attendra fina­le­ment le fameux dixième jeu à 5–4 en sa faveur pour surgir et recoller à une manche partout. Mérité.

Désormais, le match ne pouvait plus lui échapper. Plus mobile, plus créa­tive et surtout plus habitée par l’évè­ne­ment face à une Elena tota­le­ment effacée, presque fanto­ma­tique, Ons Jabeur se qualifie donc pour sa deuxième demi‐finale de rang après une victoire de pres­tige : 6–7(5), 6–4, 6–1, après 1h55 de jeu.

Pour une nouvelle place en finale, elle affron­tera Aryna Sabalenka pour une véri­table oppo­si­tion de style.