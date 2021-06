Absent des courts depuis le 30 mars dernier et une défaite face à Hubert Hurkacz, futur vain­queur, Milos Raonic a annoncé qu’il ne pour­rait pas prendre part au tournoi de Wimbledon après avoir fait de même pour Roland‐Garros. Une déci­sion liée à un mollet récalcitrant.

« Cela faisait long­temps que je n’avais pas partagé de mise à jour ici. Je voulais partager que je suis incroya­ble­ment triste et déçu de ne pas être prêt à concourir à Wimbledon cette année. C’est un sommet dans mon emploi du temps chaque année. Je travaillais dur pour préparer de nombreux tour­nois récents. L’avant‐dernier jour, je me suis fait mal au mollet. J’ai travaillé dur pour le guérir, mais j’ai eu une légère rechute. Par consé­quent, je ne serai pas prêt pour Wimbledon. Je vais travailler dur pour revenir dès que possible. Merci pour votre patience et votre soutien. Milos », a écrit le Canadien sur son compte Instagram.