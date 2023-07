Carlos Alcaraz progresse à une vitesse fulgurante.

En direct sur BeIN Sports dimanche après le sacre de l’Espagnol à Wimbledon, Fabrice Santoro a rappelé ce match contre Arthur Rinderknech au 1er tour du Queen’s le 20 juin dernier, au cours duquel Alcaraz a été mené un set zéro puis breaké dans la troi­sième manche, avant de s’en sortir de justesse dans le jeu décisif.

« Malgré la pres­sion, il s’amuse et joue en prenant du plaisir. C’est sans doute le joueur le plus complet qu’on ait vu à 19, 20 ans. Et sa capa­cité d’adap­ta­tion est phéno­mé­nale. Il avait failli perdre au Queen’s au premier tour (contre Rinderknech) et le voilà avec deux titres d’af­filée à Londres sur herbe, en battant Novak Djokovic ce dimanche », a souligné le consul­tant fran­çais dans des propos rapportés par L’Equipe.