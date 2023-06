Malgré la décep­tion de l’abandon d’Arthur Fils dans ce qui s’an­non­çait comme le choc de la journée, les spec­ta­teurs du Centre Court au Queen’s ont eu la chance de voir un sacré duel entre le numéro 2 mondial et le Français Arthur Rinderknech qui a vu l’Espagnol s’en sortir en 3 sets (4–6,7–5,7–6(3)).

Un match qui a été un bras de fer dès le début, avec des joueurs qui gardent leur service et qui pratique un tennis agressif. Mais Alcaraz a du mal à répondre aux inces­santes montées au filet du Français, notam­ment à cause de ses appuis qui l’empêchent de déchaîner la totale puis­sance de ses coups. Rinderknech se procure deux balles de set et conclut direc­te­ment a 5–4 pour l’emporter dans le premier set.

Le deuxième et le troi­sième set sont aussi des exemples de combat de tous les instants, mais l’Espagnol a trouvé son rythme, est plus incisif sur les passings et touche quelques amor­ties dont il a le secret.

Il remporte la deuxième manche, et malgré le break subi dans la troi­sième, il revient immé­dia­te­ment et garde son enga­ge­ment, avant de placer un coup de collier salva­teur dans le tie‐break pour l’emporter face à un Français qui a été vaillant.

Un match diffi­cile donc pour Alcaraz mais qui a su s’en sortir, et un signe encou­ra­geant pour Rinderknech qui pourra se baser sur cette expé­rience pour aborder Wimbledon en confiance.