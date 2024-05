Le consul­tant d’Eurosport a pris la parole pour replacer certaines choses dans leur contexte alors que le tournoi va bientôt commencer. Pour lui, ce qu’il y a de plus impor­tant sur cette édition, ce n’est fina­le­ment pas le cas de Nadal. En effet, Alex explique que la star espa­gnole n’a rien à prouver et que chacune de ses sorties sera avant tout une belle fête. Pour lui, c’est le cas Alcaraz qui est le plus impor­tant et il faut que Carlos soit en forme pour le bien du tournoi.

« Nous avons défi­ni­ti­ve­ment besoin de lui. Nous le voulons. C’est très spec­ta­cu­laire d’avoir Carlos dans un tournoi. Nous savons tous ce qu’il apporte au monde du tennis. Je pense et j’es­père qu’il sera prêt et en forme, mais il devra voir comment il gère toute la situa­tion car il n’a pas joué trop de matches. On verra si à Roland‐Garros, il va sentir un peu plus la balle ou s’il va démarrer petit à petit, cres­cendo, pour voir s’il peut prendre un peu de confiance avec son bras. Quand vous avez ce genre de bles­sures, vous avez parfois des doutes lorsque vous frappez la balle là où ça fait mal. Donc j’es­père qu’il va s’en remettre, oui. »