L’un des consul­tants stars d’Eurosport, le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander, a donné son avis sur la situa­tion de Rafael Nadal juste avant le tirage au sort de Roland‐Garros (26 mai au 9 juin) qui aura lieu ce jeudi en début d’après‐midi.

« Je suis convaincu que Rafael va essayer de jouer. On a senti lors­qu’il a parlé ces dernières semaines, après une défaite ou une victoire, que Roland‐Garros est tout pour lui, et qu’il va aller sur le court même s’il n’est pas à 100%. Et je ne pense pas qu’il le soit. Je pense que personne ne l’est à son âge. Il jouait assez bien dans certains de ses matches, en parti­cu­lier à Madrid. À Rome, il a perdu un match serré contre Hubert Hurkacz, mais le score ne l’a pas montré. Il sait qu’il est très proche. Il y a eu beau­coup de matchs serrés. Il n’a simple­ment pas gagné les points impor­tants. Je pense donc que peu importe qui vous êtes et même si Rafa n’est pas à 100%, personne ne veut l’af­fronter au premier tour. »