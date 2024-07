Consultant pour Eurosport durant toute la quin­zaine de Wimbledon, l’an­cien 4e joueur mondial, Tim Henman, demi‐finaliste sur le gazon londo­nien à quatre reprises, est revenu sur la démons­tra­tion de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic ce dimanche en finale.

« En toute honnê­teté, à 6–2 6–2 5–4 40–0, c’était une anni­hi­la­tion. Le ton a été donné dès le premier jeu de service de Djokovic, c’était un jeu de 14 ou 15 minutes, Alcaraz a réussi à obtenir ce break de service et ensuite il était tout simple­ment impla­cable. Il n’a rien donné à Djokovic à se mettre sous la dent. Nous atten­dions sa réac­tion, nous atten­dions que Djokovic réponde et cela ne s’est produit qu’à la fin du troi­sième set où, en toute honnê­teté, il était un peu trop tard. Djokovic a réussi à s’ac­cro­cher dans ce troi­sième set et à atteindre le tie‐break, mais il n’y avait qu’un seul homme sur le terrain. »