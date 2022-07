Qui de mieux que Toni Nadal pour parler de Rafa ? Il connaît par coeur son neveu, qu’il a tout simple­ment façonné. Alors forcé­ment, la chro­nique de l’en­traî­neur espa­gnol sur le forfait du Majorquin à Wimbledon dans les colonnes d’El País s’avère très intéressante.

« Son style de jeu a toujours été basé sur la recherche de solu­tions pour changer la trajec­toire d’un match, que les diffi­cultés soient causées par ses adver­saires ou par ses propres problèmes. Rafael ne peut pas penser à aban­donner face à la diffi­culté, simple­ment parce qu’il n’y est pas habitué. Cette fois, cela ne pouvait pas être le cas et fina­le­ment, ce qui pour tout le monde était très prévi­sible est arrivé. Jouer la demi‐finale d’un Grand Chelem avec une rupture dans la zone abdo­mi­nale est une tâche impos­sible. Rafael a décidé de se retirer du tournoi, mais je pense qu’il a fait comprendre, une fois de plus, son inten­tion de ne pas partir avant d’avoir épuisé toutes les possi­bi­lités et de main­tenir son enga­ge­ment de fer, celui qui l’en­cou­ra­gera à se réta­blir et à affronter avec enthou­siasme l’US Open », a écrit Toni.