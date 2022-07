Facundo Lugones, entraî­neur de Cameron Norrie depuis 2017, alors que ce dernier n’avait même pas encore atteint le top 200, ne peut être que fier de son poulain et du travail qu’ils accompli ensemble. Avant la demi‐finale de Wimbledon contre Novak Djokovic, le coach argentin a évoqué les capa­cités physiques hors normes du Britannique.

« Je pense qu’il est impos­sible de travailler plus dur sur la forme physique que ne le fait Cameron. Il passe des heures avec son prépa­ra­teur physique à faire des exer­cices qui le poussent à la limite et qui lui ont permis de ne pas baisser son niveau dans des situa­tions extrêmes d’ef­fort, comme avoir plus de 200 batte­ments par minute. Il est capable de jouer du bon tennis dans des échanges sans fin grâce à cette capa­cité ; alors que n’im­porte qui d’autre serait au bord de l’éva­nouis­se­ment et ne pour­rait supporter ce rythme cardiaque plus d’une minute, il est capable de rester 8 ou 9 minutes rela­ti­ve­ment à l’aise et sans que son niveau ne baisse », a assuré Lugones dans des propos rapportés par Punto de Break.

Impressionnant.