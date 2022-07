Même s’il ne s’agit que du double mixte, Venus Wiliams, âgée de 42 ans, est de retour sur les courts. Elle est forcé­ment très encou­ragée d’au­tant que son parte­naire est un certain Jamie Murray.

En confé­rence de presse après sa perfor­mance au 1er tour, Venus a bien expliqué que rien n’était prévu, et qu’elle a tota­le­ment improvisé.

« Je n’avais pas l’in­ten­tion de jouer. Et puis j’ai vu l’herbe et cela m’a motivé. J’étais à Roland Garros, un événe­ment magni­fique, mais mon cœur ne bat pas de la même façon qu’ici. Comme ce n’était pas dans mes plans, j’ai demandé à la dernière minute à Jamie si cela était possible. Je savais qu’il venait d’avoir un fils, donc je savais qu’il y a beau­coup de choses à faire. Je n’au­rais pas pu deviner qu’il serait ok »