Le destin d’une spor­tive de haut niveau peut être tragique. C’est ce qu’il vient d’ar­river à l’Estonienne, Anett Kontaveit, contrainte de tirer sa révé­rence alors même qu’elle n’est âgée que de 27 ans.

Dans un long message posté sur son compte Instagram, Kontaveit, qui a été numéro 2 mondial en 2022, explique qu’elle est atteinte d’une dégé­né­res­cence au niveau des disques lombaires. Son jubilé aura donc lieu à Wimbledon où elle fera de son mieux avec des adieux certai­ne­ment poignants.

« Aujourd’hui, je vous annonce que je mets un terme à ma carrière d’ath­lète de compé­ti­tion. Après plusieurs visites chez le médecin et des consul­ta­tions avec mon équipe médi­cale, j’ai appris que je souf­frais d’une dégé­né­res­cence discale lombaire. Cette dégé­né­res­cence ne me permet pas de m’en­traîner à fond ou de conti­nuer à parti­ciper à des compé­ti­tions. Il m’est donc impos­sible de conti­nuer à jouer au plus haut niveau dans un domaine aussi compé­titif. Le tennis m’a beau­coup apporté et appris, et j’en suis très recon­nais­sant. Il a été impor­tant pour moi de porter le drapeau esto­nien sur les courts de tennis et de pouvoir jouer devant mes suppor­ters et fans du monde entier. Je suis prête à relever de nouveaux défis après mon dernier effort en tant que joueuse de tennis profes­sion­nelle – appré­cier le jeu et concourir aussi fort que possible à Wimbledon. Merci à tous pour votre soutien continu. Anett. »