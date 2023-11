Engagée cette semaine sur la Billie Jean King Cup avec l’Espagne, Paula Badosa, qui fait son retour à la compé­ti­tion après une période de bles­sure, s’est longue­ment exprimée dans les colonnes du quoti­dien espa­gnol El Pais.

Et après avoir évoqué les commen­taires néga­tifs concer­nant sa rela­tion amou­reuse avec Stefanos Tsitsipas, l’ac­tuelle 66e joueuse mondiale a évoqué la rudesse du circuit WTA en citant l’exemple de plusieurs joueuses pour appuyer son propos.

« Ce n’est pas un hasard. Ce n’est pas une coïn­ci­dence si Ashleigh Barty a pris sa retraite à 25 ans et si Naomi Osaka et Garbine Muguruza ont connu des diffi­cultés sur le plan mental. Ce n’est pas une coïn­ci­dence. C’est un sport très exigeant dans lequel nous sommes obli­gées de jouer de plus en plus de semaines et où nous sommes très expo­sées. Cela ne me surprend pas. »