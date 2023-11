Alors qu’elle s’ap­prête à faire son grand retour sur les courts à l’oc­ca­sion des phases finales de la Billie Jean King Cup avec l’Espagne, Paula Badosa a accordé une longue inter­view à nos confrères espa­gnols d’El Pais dans laquelle elle a évoqué certains commen­taires qui l’ac­cu­saient d’être en partie respon­sable des pres­ta­tions déce­vantes de son compa­gnon, Stefanos Tsitsipas.

« Cela m’a fait beau­coup de mal, parce qu’avec toute cette histoire de bles­sure, j’ai pu consa­crer beau­coup de temps à l’aider. Nous aimons tous les deux le tennis et c’est aussi un travailleur acharné, nous sommes très semblables dans les objec­tifs que nous nous fixons. Nous parlons beau­coup de tennis et nous nous aidons mutuel­le­ment. Comme vous pouvez le voir, je suis allé sur le court pour le soutenir ou à la salle de sport pour l’ac­com­pa­gner, en respec­tant toujours les horaires et les personnes de son équipe ; il m’a égale­ment beau­coup soutenu lors de ma bles­sure. Parfois, les gens ne sont pas en mesure de comprendre comment cela peut vous affecter, ou affecter une rela­tion. Je peux comprendre que nous soyons des person­nages publics et que nous soyons exposés, mais en fin de compte, nous sommes deux jeunes de 25 ans et tout cela est délicat, car il s’agit d’une rela­tion inno­cente ; nous nous sommes rencon­trés et cela s’est produit, et pour les gens qui disent des choses, c’est très grave, parce qu’ils ruinent la carrière de quel­qu’un qui a passé toute sa vie à se consa­crer à ce qu’il a fait. Je ne pense pas que ce soit très humain. »