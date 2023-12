Bastien Fazincani était notre consul­tant pour monter le dossier « Où sont les Femmes » de notre We Love Tennis Magazine, dernier numéro de l’année 2023. Le coach trico­lore de la Hongroise Panna Udvardy a donc abordé le sujet de la fameuse qualité du tennis proposé par les femmes si on le compare à celle des hommes.

Pour beau­coup, le tennis féminin peut paraître sans intérêt, voire ennuyeux. Quel est ton avis ?

Cet éternel débat n’a pas vrai­ment de sens selon moi. Dans les années 1990, le tennis féminin était hyper varié, mais soi‐disant « trop lent » : « Aucun point gagnant, on s’ennuie. » Début 2000, le jeu se muscle enfin et d’un seul coup : « Elles se dopent, non ? » Depuis les années 2010, où presque toutes les joueuses prennent la balle encore plus tôt et tentent de s’imposer par la puis­sance, on entend l’extrême inverse : « Aucune varia­tion, aucune réflexion, on s’ennuie. » L’erreur, c’est de toujours comparer les filles avec les garçons. On ne compare pas leurs temps sur 100 mètres aux Jeux olym­piques… Pas les mêmes atouts, donc pas les mêmes résul­tats. Disons que s’ils pratiquent le même sport, ils ont chacun leurs codes. La couver­ture média­tique n’arrange rien : 90 % du tennis acces­sible à la télé­vi­sion est masculin, donc dans l’inconscient collectif le tennis se joue au masculin.