Coco Gauff ne vit pas la meilleure saison de sa carrière, malgré cela, la 7e joueuse mondiale reste extrê­me­ment concen­trée sur son travail et ce qu’elle doit améliorer.

Le 23 juin dernier, nous appre­nions sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec l’en­traî­neur espa­gnol Pere Riba. Bien que la rela­tion soit en phase d’épreuve, il semble ce chan­ge­ment ait déjà des effets sur l’Américaine et sur ce qu’elle veut apporter à son tennis. Elle s’est confiée sur le sujet au Washington Post.

« Je devrais jouer avec un style plus agressif, en me concen­trant sur mon service. Il y a des moments où j’ai servi à 200 km/h, ce que je ne vais pas faire à chaque fois, mais je veux vrai­ment augmenter ma vitesse moyenne au premier service. Ce n’est pas que je ne puisse pas l’ob­tenir, c’est que parfois j’ai besoin de me faire confiance. Je dois m’en­gager avec le service à chaque point. »