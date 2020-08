Demi-finaliste à Lexington, Cori Gauff a bien démarré cette nouvelle saison.

A cette occasion, elle s’est à nouveau exprimée au sujet du huis clos. L’Américaine a même trouvé la bonne méthode pour que cela soit un avantage : « Je ne dirais toujours pas que je suis totalement habitué à jouer devant une grande foule. Il y a un an et demi, personne ne me connaissait, donc je suppose que ce ne sera pas trop difficile pour moi de jouer à huis clos. Il est clair que je préfère jouer avec le public. Mais je dois avouer qu’il y a quelques chose que je trouve très positif dans cette situation, c’est qu’il y a beaucoup de calme et cela me permet d’être très concentrée. En fin de compte, nous devrons tous être notre propre fan pendant le match pour nous remonter le moral. »