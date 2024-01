Au cours d’une récente inter­view très honnête sur TV E Montenegro, l’ac­tuelle 159e joueuse mondiale a abordé un sujet problé­ma­tique pour plusieurs joueuses évoluant sur le circuit féminin : le célibat.

De plus, la Monténégrine a regretté un certain manque de courage de la part de certains hommes qui préfèrent mani­fes­te­ment lui envoyer des messages via les réseaux sociaux au lieu de l’aborder directement.

« Je parle à mes amies… Sur les quatre que nous sommes, une seule a un petit ami. En fait, nous avons toutes le même problème. Il semble que les hommes aient une certaine inhi­bi­tion, pensant qu’ils doivent faire quelque chose d’ex­cep­tionnel, je ne sais pas ce que c’est. Je reçois beau­coup de messages sur Instagram. Ou quand je sors, un jour ou deux plus tard, je reçoit un message disant : ‘Je t’ai vu là‐bas’… Ils écrivent des choses comme : ‘Tu es plus fémi­nine ou plus belle en personne’ etc. Mais qu’est‐ce que je suis censée faire ? Répondre à chaque personne sur Instagram ? Je n’aime pas trop ça. Je préfé­re­rais qu’ils m’abordent en personne. Mais aujourd’hui, cela n’ar­rive plus du tout. Je ne sais pas ce qui se passe avec les hommes. »