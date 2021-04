À 17 ans, Cori Gauff est déjà une joueuse à part. 36e joueuse mondiale et annoncée comme le futur visage du circuit féminin, l’Américaine surprend par sa grande matu­rité. Qualifiée haut la main pour le deuxième tour de Charleston après une victoire expresse face à Pironkova (6–3, 6–0) cette nuit, Cori a évoqué en confé­rence de presse sa famille très présente autour d’elle.

« Nous sommes tous très spor­tifs, nous nous soute­nons constam­ment et appre­nons les uns des autres. Mon père m’a aidé à comprendre le tennis et m’a guidé sur mon chemin. Je lui ai toujours dit que je voulais être la meilleure joueuse du monde et que je pour­rais changer le monde avec une raquette. »