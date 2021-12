Il faudrait un livre entier pour résumer la carrière excep­tion­nelle de Chris Evert tant elle a marqué au fer rouge son empreinte sur la grande Histoire de ce sport.

L’Américaine, qui célèbre ses 67 ans en ce mardi 21 décembre, a remporté pas moins de 157 titres en simple sur le circuit féminin dont 18 en Grand Chelem (7 Roland‐Garros, 6 US Open, 3 Wimbledon, 2 Open d’Australie).

Logiquement consi­dérée comme l’une des plus grandes joueuses de tous les temps avec son éter­nelle rivale, Martina Navratilova, Steffi Graf et Serena Williams, Chris possède le pour­cen­tage de victoires le plus élevé de toute l’his­toire, hommes et femmes confondus, avec 90,05 %, soir un bilan en carrière de 1 309 victoires pour seule­ment 145 défaites. Phénoménal.

Egalement célèbre pour sa fameuse prise à deux mains en revers, chose rela­ti­ve­ment rare à l’époque, Chris Evert est sans aucun doute l’une des plus grandes icônes du tennis. Ainsi, nous souhai­tons un très bon anni­ver­saire à cette légende.