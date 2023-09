Garbine Muguruza n’a plus disputé un match en compé­ti­tion depuis le WTA 250 de Lyon le 30 janvier 2023.

L’ancienne numéro une mondial a profité d’une bles­sure et de plusieurs mois d’ab­sence pour avancer dans de nombreux projets comme son mariage.

Cependan,t depuis quelques temps et plusieurs inter­views, l’Espagnole ne semble pas avoir envie de revenir sur le circuit et ses décla­ra­tions sont de plus en plus vagues à ce sujet.

Durant un événe­ment publique de « Zumba » à Malaga, Muguruza s’est exprimée auprès de nos confères de Diario SUR.

« Je pense seule­ment à profiter au maximum de ces vacances, je n’ai encore pensé à rien, nous sommes en septembre et il y a encore beau­coup de chemin à parcourir. Je fais des projets que je ne pouvais pas faire quand j’étais sur le circuit » a déclaré la double lauréate en Grand Chelem.