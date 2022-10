Spectatrice atten­tive du circuit WTA, Martina Navratilova, dans une inter­view accordée à Tennis.com, s’est montrée parti­cu­liè­re­ment élogieuse concer­nant la saison d’Iga Swiatek, lauréate de deux tour­nois du Grand Chelem et numéro une mondiale sans aucune contestation.

« Iga a dominé le circuit cette année et mérite d’être numéro une mondiale. Je pense que personne ne peut l’at­teindre. En fait, il est déjà trop tard. Gagner le Masters de la WTA serait l’oc­ca­sion pour Iga de mettre la cerise sur le gâteau d’une année incroyable. Pour les autres, cela pour­rait être l’oc­ca­sion de sauver une année qui n’a pas été aussi bonne qu’elle aurait pu l’être. Lorsqu’on regarde le clas­se­ment, on peut s’aper­ce­voir que Swiatek possède plus du double de points que n’im­porte quelle autre joueuse, c’est un écart énorme. »