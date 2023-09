La longue suspen­sion écopée Simona Halep, en atten­dant un appel un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), continue de faire beau­coup parler.

Sur Twitter, légende Martina Navratilova a pris la défense de l’ex‐numéro 1 mondiale.

I always wanted to give benefit of the doubt to the athlete. The drug thing stinks as it is the only court where you are judged guilty until you can prove your inno­cence. As an athlete‐ even if legal‐ with the side effects from this drug I can’t see anyone wanting to touch it…🤷🏼‍♀️ https://t.co/es8MUIsu2t