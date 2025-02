La cham­pionne tuni­sienne veut y croire. Après trois finales perdues Wimbledon (2022 et 2023), et l’US Open (2022), Ons n’a pas renoncé à remporter un titre majeur. Après, elle pense qu’il ne faut juste pas trop y penser.

« C’est plus facile à dire qu’à faire de ne pas être obsédé par un Grand Chelem. Même si dans la vie en général, si vous êtes obsédés par quelque chose, je pense que cela ne vous arri­vera jamais. Je suis sur le point d’accepter que même si je ne gagne pas de tournoi majeur dans ma vie, je serais très heureuse de ma carrière, car ce que j’ai réalisé jusqu’à présent est incroyable. Mais il y a toujours l’ath­lète, le cham­pion que l’on en a en soi pour viser toujours plus haut. Je crois vrai­ment au destin. S’il est écrit que je vais gagner un Grand Chelem, je le ferai. Je travaille dur, alors on verra comment ma carrière se termine »