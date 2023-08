Ancienne 9e joueuse mondiale et lauréate de huit titres du Grand Chelem en double, l’Argentine Paola Suarez s’est longue­ment confiée dans un bel entre­tien réalisé par nos confrères de La Nacion. Une entrevue dans laquelle elle est notam­ment revenue sur l’ar­rivée des soeurs Williams sur le circuit, elle qui a débuté sa carrière en 1994.

Question : « Tu as dit une fois sur les Williams : « Elles sont entrées dans le circuit avec une cara­pace et elles étaient arro­gantes. Puis elles sont deve­nues plus respec­tueuses, ont réalisé qu’il y avaient des filles à qui on pouvait dire bonjour ». Étaient‐elles difficiles ? »

« Oui, c’est vrai. En fait, lors­qu’elles sont arri­vées sur le circuit avec tous les préjugés liés à la discri­mi­na­tion, elles étaient un peu sur la défen­sive, mais ensuite elles ont réalisé que nous étions toutes pareilles : noires améri­caines, sud‐américaines, russes… Elles se sont déten­dues et se sont rappro­chées des autres joueuses. Mais au début, elles étaient hargneuses. »