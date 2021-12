À seule­ment une ving­taine de jours du début de la saison 2022, Emma Raducanu est revenue sur son sacre presque irréel à l’US Open où elle est devenue la première joueuse de l’his­toire issue des quali­fi­ca­tions à remporter le Grand Chelem new‐yorkais. Un exploit unique qu’elle a tenté d’ex­pli­quer plusieurs mois après les faits.

« Je suis arrivée à New York en pensant que je pour­rais peut‐être passer les tours de quali­fi­ca­tion, j’étais assez fatigué. Cependant, j’ai fini par vivre des moments incroyables. Je pense que, jusqu’à aujourd’hui, la clé était que je me concentre sur la réflexion au jour le jour. Les derniers jours, je ne pensais qu’à une chose : je ne voulais pas que ça se termine. J’arrivais sur les derniers tours du tournoi et je commen­çais à me dire ‘et si… tu étais là, alors pour­quoi pas ?’ Mais personne n’en faisait tout un plat. Les meilleurs souve­nirs que j’ai de New York sont les moments où je me suis amusé là‐bas. J’ai eu l’im­pres­sion de devoir affronter mes propres obstacles, que j’ai surmontés. Par exemple, la première fois que je suis entré sur le court Arthur Ashe, j’étais super nerveuse, j’ai fait un très mauvais début de match, mais je me suis rendue compte que j’étais capable de le surmonter et, à la fin du match, j’ai donné le meilleur de moi‐même devant beau­coup de personnes. »