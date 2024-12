Sur le circuit ATP, il est plutôt habi­tuel de voir les deux meilleurs joueurs au monde, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, partager quelques moments ensemble et s’amuser.

Mais côté WTA, les deux stars Aryna Sabalenka et Iga Swiatek ne semblait pas en odeur de sain­teté il y a encore quelques mois. Puis une vidéo récem­ment publiée sur les réseaux sociaux montraient les deux jeunes femmes ensemble à l’en­traî­ne­ment, tout cela dans la bonne humeur.

Aryna Sabalenka est revenue sur sa rela­tion avec sa rivale Polonaise, qui est de plus en plus détendue, selon elle.

« Cela à commencer aux WTA Finals. Je lui ai demandé si elle voulait faire un TikTok. Je me suis dit ‘Ok, peu importe, tu n’as qu’à demander et tu verras bien ce qu’elle répond’. Je me suis dit que nous devions rester ensemble, nous amuser et profiter de notre riva­lité, sans être trop durs l’un envers l’autre. Au final, on a fait la vidéo, et depuis, on s’est déjà entraî­nées plusieurs fois ensemble. Les rela­tions entre nous sont de plus en plus déten­dues. Je dois dire que c’est une personne très gentille. C’était sympa d’ap­prendre à se connaître. »